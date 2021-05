Drax sara in Thor: Love and Thunder? Ecco la risposta di Dave Bautista

Dave Bautista adora lavorare con Taika Waititi, questo non è un mistero. I due hanno già collaborato in un episodio della prima stagione di What We Do in the Shadow, dove l'interprete di Drax ricopriva il ruolo del vampiro Garrett. In molti sperano che potremo rivederli presto insieme, magari proprio in Thor: Love and Thunder.

A tal riguardo, nel corso di un'intervista con The Hollywood Reporter, l'ex wrestler ha detto: "Magari sono stato in Australia per girare Thor 4, chi può dirlo. So che Chris Pratt ha annunciato di essere in Thor 4, ma nessuno alla Marvel o alla Disney mi ha detto che potevo fare altrettanto. Ma detto questo, ho già lavorato con Taika, e quindi conosco il modo in cui lavora".

Dave Bautista ha aggiunto: "Con lui non esiste solo ciò che è scritto sulla pagina, troverà una miriade di altri modi per farti brillare. Quindi sì, se hai l'opportunità di lavorare con Taika Waititi, non preoccuparti nemmeno di quanto piccolo sia il ruolo perché se sai come fare, ti permetterà di avere una parte più grande nel film".

I Marvel Studios non hanno confermato che i Guardiani torneranno in Love and Thunder le cui riprese sono praticamente al termine, ma le foto dal set ci hanno permesso di dare un primo sguardo a Star-Lord (Chris Pratt), Nebula (Karen Gillan) e Kraglin (Sean Gunn), che torneranno insieme dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

"È una di quelle cose su cui tergiverso perché non voglio far incazzare nessuno alla Marvel. Non voglio far incazzare nessuno alla Disney", ha detto Bautista a proposito del ritorno di Drax in Thor:Love and Thunder. "E per quanto ne so, immagino che abbiano dato a Pratt il via libera per annunciare che era nel film, ma per me non vale lo stesso. Ma ovviamente, tutti i Guardiani sono stati visti su un jet Disney diretto in Australia e ci fotografano mentre entriamo in hotel...Sono stati visti tutti tranne me. Quindi poiché non c'erano fotografie di me come Drax sul set, non posso dire nulla".

Insomma, dalle sue parole sembrerebbe proprio che in Thor 4 ci sarà anche Drax. Voi che ne dite?