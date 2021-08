Drax, James Gunn amerebbe dirigere un film vietato ai minori sul personaggio di Bautista

Mentre il suo stratosferico The Suicide Squad è uscito nelle sale italiane, James Gunn continua il tour promozionale del cinecomic DC Films con protagonisti Idris Elba, Margot Robbie, John Cena e tantissimi altri, e in una recente intervista con IndieWire l'autore ha avuto anche modo di parlare del Drax di Dave Bautista.

Rispondendo infatti a una domanda sul Rated-R concesso dalla DC e sui motivi che non hanno ancora permesso alla Marvel di entrare in territorio vietato ai minori con violenza esplicita e quant'altro, Gunn ha dichiarato:



"Penso che lo faranno, ci stanno arrivando, ma non sarà il mio Guardiani, perché i Guardiani sono film per famiglie ed è un discorso diverso. Le persone mi dicono 'finalmente ti lasciano usare la classificazione rated-r, chissà come sarebbe Guardiani vietato ai minori', ma io rispondo 'mi dispiace ma non lo sarà mai'".



Tuttavia, Gunn ha pensato di realizzare un film rated-r e spin-off sul personaggio di Drax interpretato da Dave Bautista, e in merito ha spiegato: "Potrei però dirigere un titolo su Drax classificato rated-r, e mi piacerebbe farlo davvero, rendendolo più barbaro. Ma i guardiani sono un tipo diverso di film e non li penso nemmeno in quel modo. Non è il rock'n'roll di The Suicide Squad anche se c'è un po' di sangue e qualche passaggio più dark".



Vi lasciamo alla nostra recensione di The Suicide Squad.