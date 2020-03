Drax appare in questo geniale fan poster de L'Uomo Invisibile e James Gunn approva

Che cos'hanno in comune I Guardiani della Galassia e L'Uomo Invisibile, nuovo film con Elizabeth Moss? Beh, i fan del Marvel Cinematic Universe sanno già la risposta...

Si tratta di Drax! Il personaggio interpretato da Dave Bautista è stato al centro di una spassosa sequenza che ha dato il via ad una serie infinita di battute e meme su internet. Ci stiamo riferendo alla scena di Avengers: Infinity War in cui Drax è convinto di essere invisibile, dato che è riuscito a "sviluppare la capacità di restare talmente immobile da essere invisibile all'occhio umano". Il bello è che Peter e Gamora, che nella scena si stavano godendo un momento di intimità, possono tranquillamente vederlo, anche quando lui tenta di dimostrare loro la sua assoluta abilità di mangiare patatine così lentamente da non essere percepito.

Nel fan poster condiviso dallo stesso James Gunn, regista dei film sui Guardiani della Galassia, vediamo Drax proprio mentre sta mangiando le sue patatine con fare mimetico. Non poteva che essere lui la misteriosa presenza che tormenta il personaggio interpretato da Elizabeth Moss nell'horror The Invisible Man. Dopo aver condiviso questo capolavoro dell'internet, Gunn ha commentato con un semplice "LOL" Precedentemente aveva affermato con ironia che non erano più ammesse battute sull'invisibilità di Drax nei suoi post, dato che "abbiamo raggiunto il limite di 10000 battute".

Lo stesso Bautista si era lamentato del fatto che ogni volta che condivide una sua immagine, arriva sempre qualche fan a commentare che non c'è nessuno in quella foto, proprio a causa dell'invisibilità: "Non avrei mai pensato che mi sarebbero mancati i commenti sui capezzoli sensibili", altro riferimento ad una divertente linea di dialogo del personaggio.

Anche senza l'aiuto di Drax, L'Uomo Invisibile ha incassato molto al lancio e sembra essere un film molto valido secondo Kevin Smith