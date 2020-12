Drake come Gwyneth Paltrow: mette in vendita una candela con il suo odore

Dopo Gwyneth Paltrow, che qualche mese fa decise di commercializzare una candela affermando che odorasse della sua vagina, ora il rapper Drake ha deciso di imitarla. Come riporta InStyle, è nata una collaborazione tra Michael Carby, Givaudan e il cantante, per la realizzazione di una manciata di candele, una delle quali 'odora di Drake'.

Il set di candele verrà lanciato durante le festività natalizie: quattro delle cinque candele verranno vendute al prezzo di 48 dollari mentre la candela al 'profumo' di Drake costerà 80 dollari.

La descrizione ufficiale della candela all'odore di Drake, Carby Musk, recita così:"La fragranza Smooth musk è introspettiva come un'interpretazione del tuo bellissimo io, ma estroversa come vorresti che gli altri vedessero il tuo sé brillante e audace. Note caratteristiche di muschio, ambra, cashmere, pelle scamosciata e velluto. In realtà odora di Drake, è la fragranza personale che indossa, che ha ispirato BWFH".



Anche le altre quattro candele della collezione hanno hanno dei nomi particolari come Sweeter Tings, una fragranza orientale gourmand avvincente e nostalgica con le sottigliezze del comfort e della bontà, Williamsburg Sleepover, una fragranza floreale-legnosa e muschiata, che cattura l'essenza di un giardino urbano, Good Thoughts, un bouquet di ricchi fiori circondati da una vibrante luce di freschezza per un'accattivante energia positiva. E infine Muskoka, fragranza legnosa orientale che emula il calore ardente di legni ardenti, braci dorate e la sensazione e la sensazione accogliente di essere accanto al fuoco.

Qualche mese fa Gwyneth Paltrow aveva creato scalpore con la sua candela all'odore di vagina e di recente Paltrow ha iniziato a consigliare dei vibratori.