Dragonheart e quel sexy-incidente che notarono in pochi

Chi è nato tra il finire degli anni '80 e gli albori dei '90 non può non essersi innamorato di Dragonheart nel corso della sua infanzia: il film di Rob Cohen, forte anche di infiniti passaggi televisivi, emoziona e commuove i suoi fan ormai da quasi venticinque anni.

Dragonheart, d'altronde, ha tutto ciò di cui un ragazzino (quanto cresciuto non importa) possa innamorarsi: ambientazione fantasy, draghi, amore, amicizia, combattimenti, un villain carismatico e alcuni momenti davanti a cui è impossibile non versare una lacrima.

In pochi, però, fecero caso ad un incidente (di quelli, va detto, davvero difficili da notare) occorso durante una delle scene più concitate del film: parliamo della sequenza in cui i protagonisti Bowen, Kara e Fratello Gilbert volano via per scappare da una folla inferocita, prima di giungere ad Avalon.

Guardando con attenzione si può notare che, nella foga del momento, Pete Postlewaite (Fratello Gilbert) mise senza volerlo la mano sul seno sinistro di Dina Meyer (Kara): la cosa si può effettivamente notare solo prestando particolare attenzione o guardando la scena da distanza molto ravvicinata, ragion per cui regista e protagonisti del film decisero che non fosse il caso di tagliare o girare nuovamente la sequenza.

Il film con Dennis Quaid, come tutti ricorderete, ha avuto più di un sequel: qui trovate la nostra recensione di Dragonheart 4, uscito nel 2017.