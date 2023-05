Dragon Trainer, trovati i protagonisti per il remake live-action

Dopo l'annuncio della messa in cantiere del progetto per l'adattamento live-action dell'amato franchise DreamWorks Animation Dragon Trainer, per il quale Dean DeBlois è stato scelto come sceneggiatore, produttore e regista, in queste ore la Universal ha rivelato gli attori che presteranno corpo e voce ai due protagonisti della storia.

Ad interpretare il quindicenne vichingo Hiccup sarà Mason Thames, noto al grande pubblico per aver preso parte all'horror targato Universal The Black Phone, mentre per il ruolo dell'abile Astrid è stata scelta Nico Parker, il volto di Sarah Miller, la dodicenne figlia di Joel in The Last of Us, la serie HBO.

Il nuovo Dragon Trainer riadatterà in chiave live-action la fortunata trilogia d'animazione omonima, scritta a partire dai romanzi di Cressida Cowell ed incentrata sulla particolare amicizia nata tra il giovane e gracile figlio del capo vichingo del villaggio Hiccup e il drago Sdentato, salvato dal buon cuore del ragazzo, che diserta le direttive di famiglia in nome di un bene più alto.

Il personaggio di Astrid, doppiato da America Ferrera nella trilogia animata, evolve nel corso della narrazione, divenendo l'eroina femminile della storia, spalla, confidente e qualcosa di più per Hiccup.

La ricerca delle controparti in carne ed ossa per gli amatissimi protagonisti ha richiesto molti mesi: il punto era trovare degli interpreti che potessero crescere nei loro ruoli così come i personaggi stessi maturavano nel franchise, particolare importantissimo per una storia che rappresenta il corrispettivo cinematografico di un romanzo di formazione.

Ma la ricerca è finalmente terminata: Mason Thames e Nico Parker sono ufficialmente nel progetto, mentre non ci è ancora dato sapere altro sugli altri ruoli, per i quali non ci resta che attendere nuove notizie dalla Universal.

La casa di produzione ha infatti fissato l'uscita di Dragon Trainer per il 14 marzo 2025 e prevede di portare a termine le riprese nel corso di quest'estate.