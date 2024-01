Dragon Trainer, tante new entry nel cast del remake live-action: scoprite tutti i nomi

Le riprese del remake live-action di Dragon Trainer sono ufficialmente iniziate, e in queste ore la Universal Pictures ha annunciato tantissime new entry per il cast diretto dal regista Dean DeBlois.

Secondo un annuncio della Universal, infatti, Julian Dennison (Deadpool 2), Gabriel Howell (Nightsleeper), Bronwyn James (Masters of the Air) e Harry Trevaldwyn (Ten Percent) sono stati tutti scelti per il cast del live-action di Dragon Trainer: Dennison interpreterà Fishlegs, Howell interpreterà Moccicoso e James e Trevaldwyn interpreteranno il duo sorella-fratello Ruffnut e Tuffnut.

Ricordiamo che Mason Thames e Nico Parker sono stati scelti per i ruoli principali di Hiccup e Astrid: il primo è conosciuto per aver recitato in The Black Phone, così come per aver lavorato in Walker e For All Mankind, mentre la seconda ha interpretato Sarah Miller nel primo episodio di The Last of Us della HBO, e ha avuto anche ruoli in Dumbo e The Third Day. A loro si uniranno Gerard Butler, che riprenderà il ruolo di Stoick l'Immenso dai film animati di Dragon Trainer, così come Nick Frost nei panni del fabbro del villaggio.

Il live-action di Dragon Trainer è scritto, diretto e prodotto da Dean DeBlois, che farà il suo debutto nel cinema live-action dopo aver guidato il franchise d'animazione. Per altri contenuti guardate la prima foto dal set di Dragon Trainer.