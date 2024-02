Dragon Trainer, primo sguardo a Hiccup e Astrid nel remake live action

Il remake live action di Dragon Trainer è ufficialmente entrato in produzione e finalmente è possibile dare un primo sguardo ai protagonisti del film, Hiccup e Astrid grazie all'immagine pubblicata da Mason Thames su Instagram. L'attore ha condiviso un'immagine nella quale abbraccia la co-star Nico Parker.

I due si trovano al largo della costa dell'Irlanda del Nord, dove sono previste le riprese di Dragon Trainer. Thames ne approfitta per congratularsi e augurare il meglio alla collega per il lancio del suo nuovo lavoro cinematografico, Suncoast.



In Dragon Trainer, Mason Thames interpreterà Hiccup mentre Parker sarà Astrid, il personaggio con il quale stringerà un rapporto romantico.

La serie di film animati di Dragon Trainer si basano sui libri scritti da Cressida Cowell, dodici testi principali e diverse storie aggiuntive. Nei libri si raccontano le storie di un giovane vichingo di nome Hiccup Horrendous Haddock III, del suo drago Sdentato e dei loro amici nel vicino villaggio di Berk.



La trama del remake live action di Dragon Trainer manterrà più o meno fede a quanto visto nella versione animata, con Hiccup che cercherà di conformarsi alla vita di Berk. Gerard Butler, voce originale del padre di Hiccup, Stoick, tornerà nell'adattamento.

In una recente intervista, Nico Parker ha dichiarato di essere ansiosa di iniziare la lavorazione:"Sono nervosa perché ci tengo così tanto e tutti ci tengono tanto, e vorrei davvero rendere orgogliosi tutti. [...] È stressante ma sono molto molto emozionata [...]".



