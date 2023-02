Dragon Trainer, il remake live-action è ufficiale: Universal svela la data d'uscita

Universal come Disney: dopo aver toccato con mano l'enorme successo ottenuto dai remake live-action dei Classici Disney, la Universal proverà a replicarlo portando sul grande schermo una versione 'in carne ed ossa' del film d'animazione DreamWorks Dragon Trainer.

Qualche settimana fa i rumor sul remake live action di Dragon Trainer si erano fatti strada online suscitando la curiosità dei fan, ma adesso c'è l'accordo ufficiale: Dean DeBlois, il regista dietro la trilogia animata originale, tornerà in questo progetto dal vivo in qualità di sceneggiatore, regista e produttore. L'opera è già entrata nel processo di sviluppo, con la Universal che ha scelto una data d'uscita per il 14 marzo 2025. Per le fonti, come segnalato anche dall'Hollywood Reporter, il processo di casting è già in corso.

Questo nuovo Dragon Trainer adatterà la trilogia di film realizzata da DreamWorks Animation dal 2010 in avanti: il primo film ha ottenuto una nomination all'Oscar per il miglior film d'animazione e una per la migliore colonna sonora, mentre il secondo e il terzo capitolo hanno replicato la nomination nel campo dell'animazione. In totale, la trilogia è stata un enorme successo di pubblico, con oltre 1,6 miliardi di dollari incassati al botteghino globale.

Per DeBlois si tratterà del debutto in live-action: secondo le fonti, la parte più difficile dell'adattamento - o per lo meno quella sulla quale la produzione si sta maggiormente concentrando - sarà riuscire a rendere 'amichevoli' i draghi, trovando il giusto equilibrio tra realismo e 'cartoonesco'.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, a proposito di remake live-action, date un'occhiata al nuovo teaser de La sirenetta.