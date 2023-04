Dragon Trainer: il remake live-action potrebbe aver trovato il suo Hiccup

In attesa, come sempre, di avere informazioni più precise e di poter vedere le prime immagini relative al nuovo film di DeBlois, vi lasciamo alla recensione, storica, del primo Dragon Trainer .

Secondo l’insider Daniel Ritchman saremmo anche vicini alla scelta degli attori presenti nel film con Dylan Grazer che sarebbe il prescelto per il ruolo del protagonista dopo essere stato presente nei due film di Shazam! e nei due capitoli del nuovo adattamento di It di Stephen King. Secondo Ritchman, che ha parlato della cosa sulla sua pagina Patreon, Auli’i Cravalho sarebbe agli accordi finali per il ruolo di Astrid mentre Joel Edgerton potrebbe essere il padre di Hiccup Stoick l’Immenso.

L’adattamento live-action di Dragon Trainerpotrebbe aver trovato il suo protagonista, almeno stando alle indiscrezioni che stanno girando su internet e che riguardano tre attori in lizza per il ruolo nel reboot.

Altri contenuti per How To Train Your Dragon