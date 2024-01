Dragon Trainer, anche Nick Frost con Gerard Butler nel film live-action!

Il film live action di Dragon Trainer trova un nuovo protagonista nel comico inglese Nick Frost, che abbiamo già potuto apprezzare nella Trilogia del Cornetto, e che interpreterà Skaracchio, il personaggio in precedenza doppiato da Craig Ferguson, nell’adattamento della fortunata saga d’animazione fantasy prodotta da DreamWorks Animation.

Dopo aver parlato del ritorno di Gerald Butler nel live action di Dragon Trainer torniamo ad occuparci della costruzione del cast del nuovo lungometraggio per riportare l’importante aggiunta dell’attore di Attack the Block nella parte di Skaracchio che, secondo i primi commenti della Rete, sembra assolutamente fatta per lui.

Frost si è dimostrato un attore incredibilmente versatile e capace di esplicitare la propria dirompente comicità nel contesto delle narrazioni più differenti e inserendola in vari generi senza snaturare l’atmosfera delle opere cui ha preso parte.

La saga di Dragon Trainer, trasposizione della serie di romanzi di Cressida Cowell, è riuscita ad incassare in totale più di un miliardo e mezzo di dollari al botteghino e i fan sembrano entusiasti di poter vedere questa nuova trasposizione dei propri eroi, questa volta in versione carne e ossa.

Il debutto del live action nelle sale cinematografiche è atteso per il 13 giugno 2025, e, in attesa di poter scoprire qualcosa di più sul film e di poter vedere qualche anticipazione della nuova opera, vi lasciamo ai nomi degli attori per i protagonisti di Dragon Trainer.