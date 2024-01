Dragon Trainer: iniziate le riprese del remake live-action del film Universal

Dopo i recenti annunci sul cast del remake live-action di Dragon Trainer, che includerà il ritorno di Gerard Butler e la partecipazione di Nick Frost, a quanto pare i lavori sull'atteso film fantasy targato Universal Pictures sono ufficialmente iniziati.

Come potete vedere dal post disponibile in calce all'articolo, l'annuncio è arrivato direttamente dal regista Dean DeBlois, che tramite la sua pagina ufficiale del social network Instagram ha condiviso con i propri follower la prima foto dal set del suo nuovo film: "Primo giorno di riprese!", recita la didascalia di accompagnamento. "Siamo tutti entusiasti di iniziare i lavori!".

L'attore Mason Thames, meglio conosciuto per il suo ruolo in The Black Phone, interpreterà il protagonista Hiccup, mentre Nico Parker, figlia dell'attrice Thandie Newton, sarà Astrid. Recentemente, il film ha annunciato che Gerard Butler tornerà nel franchise di Dragon Trainer per interpretare il capo del villaggio Stoick, ruolo che l'attore di 300 aveva doppiato nel film d'animazione originale, mentre Nick Frost sarà Gobber the Belch, il fabbro del villaggio, spalla del protagonista Hiccup.

DeBlois ha scritto e diretto tutti e tre i film animati della saga Dragon Trainer, ispirati ai libri per bambini di Cressida Cowell e capaci di incassare un totale di 1,6 miliardi di dollari in tutto il mondo. L'adattamento live-action uscirà nei cinema il 13 giugno 2025.