Dragon Trainer, iniziano le riprese del live action: primo sguardo ad Hiccup!

Il live action di Dragon Trainer è, probabilmente, uno dei titoli più attesi in arrivo. La celebre saga d'animazione ricevere un nuovo adattamento che vedrà, per la prima volta, i personaggi in carne ed ossa. Una foto dal set, ha mostrato qualche dettaglio in più sulle riprese appena cominciate.

Il via alle riprese del live action di Dragon Trainer ha sicuramente alzato ancor di più la curiosità del pubblico riguardo la pellicola in arrivo. Adattare un film animato non è mai semplice, soprattutto se si parla di titoli amati come Dragon Trainer che hanno intorno a loro un'aura di intoccabilità quasi sacra. Aiutato da una iconica colonna sonora, entrata ormai nell'immaginario collettivo, l'inizio dei lavori del live action lasciano ben sperare in particolare dopo aver visto le prime immagini sul set del suo protagonista.

Nei primi giorni dal primo ciak è trapelata online una immagine di Mason Thames, famoso per aver interpretato il protagonista dell'horror di Scott Derrickson The Black Phone, che vestirà i panni del giovane Hiccup in Dragon Trainer. Nella foto circolata sui social, non viene mostrato nessun dettaglio di un ipotetico costume poichè l'attore si mostra sapientemente coperto da un lungo cappotto. In primo piano, invece, è la sedia nel quale spicca il nome del suo personaggio. L'Universal sembra aver puntato in altro con questo progetto, pronto a cercare di raggiungere un successo almeno paragonabile a quello della saga animata.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, Dragon Trainer ha subito un nuovo rinvio. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!