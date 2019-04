Dragon Trainer - Il mondo nascosto supera i 500 milioni al box-office mondiale

Dragon Trainer - Il mondo nascosto continua ad alimentare il proprio guadagno al boc-office internazionale dopo aver già racimolato qualche importante record d'incasso.

La pellicola della DreamWorks Animation e terzo film del franchise, infatti, aveva già totalizzato il miglior esordio dell'intera saga d'animazione, ma oggi ha superato la ragguardevole cifra dei 500 milioni di dollari, superando quindi gli incassi del primo film. Quelli di Dragon Trainer 2 rimangono ancora a distanza di sicurezza, essendo arrivati a circa 621 milioni di dollari in tutto il mondo. Per quanto riguarda il mercato casalingo, Dragon Trainer - Il mondo nascosto ha racimolato circa 153 milioni di dollari, alimentati dai 349 milioni dei vari mercati internazionali. L'intera saga di Dragon Trainer ha raggiunto un incasso complessivo di 1.6 miliardi di dollari.

Il terzo capitolo della saga, diretto come i precedenti da Dean Deblois, è arrivato a conquistare la vetta di diversi mercati esteri, come in Cina ($54.2M), Russia ($27.5M), Francia ($25M), Regno Unito ($25M) e Messico ($21M). In Giappone, invece, uscirà il prossimo Natale, quindi c'è ancora la possibilità che gli incassi lievitino ulteriormente, soprattutto perché nel sud est asiatico la pellicola deve ancora essere lanciata (si parla delle vacanze estive come finestra).

Insomma, davvero un enorme successo per una delle saghe d'animazione più amate nel mondo e uno dei più grandi successi della DreamWorks Animation. Dragon Trainer - Il mondo nascosto, lo ricordiamo, ha debuttato nelle sale italiane lo scorso 31 gennaio; nel nostro paese la pellicola ha racimolato circa 7 milioni di euro.