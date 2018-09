Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto sarà il capitolo conclusivo dell'intero franchise

Brutte notizie per gli appasionati di animazione: Dragon Trainer - Il mondo nascosto, terzo film della saga targata Dreamworks Animation, oltre a chiudere la trilogia metterà fine anche all'intero franchise.

"Ci abbiamo riflettuto a lungo e alla fine abbiamo scelto quello che pensiamo sia un addio dolce-amaro per questi personaggi, ma comunque il modo giusto," ha dichiarato il regista Dean Deblois (Lili & Stich) parlando con Entertainment Weekly. "Capirete perché Hiccup dice, come potete sentire nel trailer, 'Quando ero ragazzo c'erano dei draghi'. Finito il film potrete capire che cosa sarà successo alle creature". Il regista ha anche chiarito che la pellicola sarà una conclusione anche per tutti gli spin-off televisivi.

Dalla chiacchierata con EW emergono nuovi dettagli anche sul primo capitolo, in particolare riguardo al personaggio di Stoick, il padre del protagonista. Passato a miglior vita nel secondo film, Stoick tornerà in questo sequel tramite flashback.

Faranno ritorno nello stellare cast vocale Jay Baruchel, America Ferrera, Jonah Hill, Kristin Wiig, T.J. Miller, Gerard Butler, Cate Blanchett, Kit Harington, Christopher Mintz-Plasse, Craig Ferguson e Djimon Hounsou. La produzione è affidata a Brad Lewis e Bonnie Arnold

Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto approderà in italia il 31 gennaio, circa un mese prima della release americana.