Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto: nuovo spot per il capitolo finale della saga

Universal Pictures ha pubblicato un nuovo spot per Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto, l'imminente terzo capitolo della saga d'animazione targata Dreamworks che porrà fine all'intero franchise.

Potete trovare il nuovo spot in alto.

Nel nuovo film Hiccup, ora capo e sovrano di Berk al fianco di Astrid, ha creato un regno di uomini e draghi gloriosamente caotico. Quando l'apparizione improvvisa di un drago Furia Buia femmina coincide con la minaccia più oscura che il loro villaggio abbia mai dovuto affrontare, Hiccup e Sdentato sono costretti a lasciare l'unica casa che abbiano mai conosciuto per viaggiare in un mondo nascosto, considerato fino ad allora solo una creazione mitologica. Mentre comincia a delinearsi chiaramente il loro futuro, il drago e il cavaliere combattono uniti fino agli estremi confini della Terra per proteggere tutto ciò di cui hanno imparato a fare tesoro.

La regia del film è stata affidata, come nei precedenti, a Dean Deblois, che si occuperà anche della sceneggiatura. Torneranno nello stellare cast vocale originale Jay Baruchel, America Ferrera, Jonah Hill, Kristin Wiig, T.J. Miller, Gerard Butler, Cate Blanchett, Kit Harington, Christopher Mintz-Plasse, Craig Ferguson e Djimon Hounsou. La produzione è affidata a Brad Lewis e Bonnie Arnold.

Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto debutterà nelle sale italiane il 31 gennaio.