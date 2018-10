Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto, ecco il trailer del New York Comic-Con

Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto è il capitolo finale dell'acclamata saga d'animazione della Dreamworks. Mentre Hiccup realizza il suo sogno di creare un'utopia pacifica per i draghi, la scoperta da parte di Sdentato di un altro compagno allontana la Furia Buia. Quando il pericolo arriva a casa loro e la leadership di Hiccup viene messa alla prova, entrambi devono prendere decisioni impossibile per salvare le loro specie.

La regia del film è stata affidata, come nei precedenti, a Dean Deblois, che si occuperà anche della sceneggiatura. Faranno ritorno nello stellare cast vocale Jay Baruchel, America Ferrera, Jonah Hill, Kristin Wiig, T.J. Miller, Gerard Butler, Cate Blanchett, Kit Harington, Christopher Mintz-Plasse, Craig Ferguson e Djimon Hounsou. La produzione è affidata a Brad Lewis e Bonnie Arnold.

Direttamente dal New York Comic-Con arriva il nuovo trailer ufficiale di Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto , nuovo capitolo (e conclusivo) della saga targata Dreamworks . Potete trovare il nuovo trailer dopo il salto.

