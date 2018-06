Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto, ecco il primo poster italiano del film!

La Universal Pictures e la Dreamworks Animation hanno diffuso il primo poster ufficiale del terzo episodio del franchise legato a Dragon Trainer, che in Italia sarà titolato Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto.

Come sempre, trovate il poster - che noi vi proponiamo nella sua versione italiana - qui sotto. Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto arriverà in USA il 1° marzo 2019 mentre, a quanto pare, sul suolo italiano arriverà già il prossimo 31 gennaio.

Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto è il capitolo finale dell'acclamata saga d'animazione della Dreamworks. Mentre Hiccup realizza il suo sogno di creare un'utopia pacifica per i draghi, la scoperta da parte di Sdentato di un altro compagno allontana la Furia Buia. Quando il pericolo arriva a casa loro e la leadership di Hiccup viene messa alla prova, entrambi devono prendere decisioni impossibile per salvare le loro specie.

Il cast vocale originale della pellicola includerà Jay Baruchel, America Ferrera, Kit Harington, Cate Blanchett, Craig Ferguson, Kristen Wiig e Gerard Butler mentre F. Murray Abrahamdoppierà in originale il villain, Grimmel. "Ho appena lavorato in Dragon Trainer 3 e posso affermare che si tratta del film più bello dei tre." aveva affermato Butler in un'intervista di qualche tempo fa a riguardo proprio di questo terzo episodio.

La regia è sempre affidata a Dean DeBlois.

La prossima settimana debutterà il primo trailer ufficiale: restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye.it.