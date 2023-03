Dragon Trainer, un errore d'animazione ha dato vita ad una scena cult!

Nell'accostarsi a lui il drago ha un piccolo secondo di esitazione . Quel momento non è altro che conseguenza di un errore fatto nello sviluppo della scena da parte di animatori e montatori. Secondo lo script originale infatti Sdentato si sarebbe dovuto avvicinare immediatamente a lui, senza nessun tipo di esitazione. La resa, però, è piaciuta talmente tanto ai registi da decidere di mantenere quel montaggio . Quel momento fa in modo che il personaggio diventi un pò più "umano" favorendo la costruzione di un nuovo livello di empatia con il pubblico.

Mentre la Dreamworks svela la data d'uscita del live action di Dragon Trainer , la pellicola nel corso degli anni ha acquisito sempre più popolarità tanto da rendere Sdentato, il draghetto protagonista, una vera e propria icona della cultura pop. Secondo il racconto di alcuni animatori del film uno dei momenti più iconici non è altro che il frutto di un errore nell'animazione di una scena della pellicola. Il momento corrisponde a quando Sdentato si avvicina per la prima volta Hiccup.

Dragon Trainer è diventato in poco tempo un piccolo classico del mondo dell'animazione appassionando milioni di persone in giro per il mondo. Ciò che ha sempre colpito della pellicola è la qualità dell'animazione. E se uno dei momenti più iconici del film fosse conseguenza di un errore?

