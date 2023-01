Dragon Trainer, in arrivo un remake live-action del film d'animazione DreamWorks?

Secondo quanto riferito su Patreon dall'insider Daniel Richtman, presto Dragon Trainer, il celebre film d'animazione DreamWorks potrebbe ottenere un remake in live-action scritto e diretto dallo stesso Dean DeBlois che si è occupato dell'intera trilogia del drago Sdentato.

Basato sulla serie di libri per bambini How to Train Your Dragon dell'autrice britannica Cressida Cowell, l'omonimo film del 2010 segue Hiccup, il figlio quindicnne del capo villaggio vichingo, Stoick l'immenso che fa amicizia con un uno dei draghi che tentano di attaccare il suo villaggio. Al momento non sappiamo quale storia andrà esattamente a raccontare il film live-action e quali potrebbero essere gli attori coinvolti. Per ora infatti non vi sono ancora informazioni esaustive.

Il primo capitolo di Dragon Trainer è stato un successo e il pubblico potrebbe apprezzare sicuramente una nuova storia dedicata a Hiccup e Sdentato pronti a volare insieme ancora una volta verso nuove avventure.

Dall'inizio del franchise, sono stati lanciati fin qui tre lungometraggi animati, con il capitolo più recente, quello del 2019 Dragon Trainer: The Hidden World in cui Hiccup un anno dopo essere diventato capotribù si ritrova nel bel mezzo di una nuova missione, pronto a salvare i draghi catturati con Sdentato. In questo terzo film c'è un salto temporale di 10 anni, e vediamo il ragazzo vichingo con i suoi figli avuti dalla amata Astrid. Potrebbero essere proprio loro i protagonisti del lie-action? Voi che ne dite?