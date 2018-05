Dragon Trainer 3, prima occhiata leaked ai protagonisti del nuovo capitolo del franchise

Un mese fa il titolo ufficiale e la data d'uscita dell'attesissimo How to Train your Dragon: The Hidden World, da noi probabilmente solo Dragon Trainer 3, e oggi grazie al Licensing Expo sono apparsi online dei character poster leaked del progetto diretto Dreamworks Animation.

È infatti grazie all'utente Twitter CordlessJet che possiamo mostrarvi queste immagini che ritraggono i protagonisti del terzo capitolo del franchise ormai cresciuti, più del secondo capitolo. Hiccup e Astrid sono ormai dei leader: appaiono fieri e preparati, mentre Gambe di pesce e Moccicoso davvero maturati, con il primo con tanto di baffi prepotenti in stile vichingo e il secondo con capelli lunghi e baffetti "eleganti".



Questa la sinossi ufficiale del film: "Mentre Hiccup realizza il suo sogno di creare un'utopia pacifica per i draghi, la scoperta da parte di Sdentato di un altro compagno allontana la Furia Buia. Quando il pericolo arriva a casa loro e la leadership di Hiccup viene messa alla prova, entrambi devono prendere decisioni impossibile per salvare le loro specie".



How to Train Your Dragon: The Hidden World sarà diretto ancora una volta da Dean DeBlois e vedrà un cast vocale in lingua originale composto da Jay Baruchel, America Ferrara, Kit Harington, Cate Blanchett, Craig Ferguson, Kristen Wiig e F. Murray Abraham, quest'ultimo scelto per doppiare il nuovo villain, Grimmel.



L'uscita nelle sale americane è prevista per il 1° marzo 2019.