Dragon Trainer 3: Gerard Butler sostiene che sia il migliore del franchise

Nel corso di un'intervista in esclusiva per ScreenRant,ha rivelato che secondo luiè il migliore fra i tre film prodotti dalla. L'attore britannico è nel cast dei doppiatori dal primo film, e presta la sua voce per il personaggio di Stoick, padre di Hiccup (doppiato da).

Dragon Trainer 3 continuerà la storia iniziata nel 2010, in un mondo magico popolato da uomini e draghi. Un ragazzo di nome Hiccup ha insegnato al suo villaggio come poter convivere con i draghi senza combatterli.

Dragon Trainer è stato un enorme successo al botteghino e il sequel ha fatto ancora meglio, riuscendo ad incassare complessivamente 100 milioni di dollari in più rispetto al precedente.

Non dovrebbe quindi sorprendere il progetto di un terzo capitolo, la cui data d'uscita è stata spesso rinviata per poi attestarsi definitivamente al marzo 2019.

Già in passato Jay Baruchel ha dichiarato che secondo lui il terzo capitolo sarà il più bello del franchise e ora anche Gerard Butler ha confermato questa tesi:"Ho appena lavorato in Dragon Trainer 3 e posso affermare che si tratta del film più bello dei tre."

Gerard Butler ha dato la voce al personaggio di Stoick nel primo e nel secondo film. In Dragon Trainer 2 Stoick si è sacrificato per salvare Hiccup e ciò significa che le sue apparizioni in Dragon Trainer 3 saranno probabilmente solo legate a dei flashback.

Dovremo aspettare ancora un po' per vedere se davvero questo terzo capitolo è riuscito a mantenere le attese.

Gerard Butler ha recentemente recitato nel catastrofico Geostorm di Dean Devlin e in Nella tana dei lupi di Christian Gudegast.