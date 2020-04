Dragon Trainer 3 è il film Universal che ha generato più profitti nel 2019

Nonostante Dragon Trainer: Il mondo nascosto non abbia incassato più di Fast & Furious - Hobbs & Shaw, il film d'animazione DreamWorks è quello che ha generato i maggiori profitti nell'arco del 2019 per quanto riguarda gli Universal Studios ed è anche stato riconosciuto dalla testata Deadline come il 12° blockbuster più prolifico.

Deadline sottolinea che ad essere presa in considerazione non è solamente la performance della pellicola al box-office interanzionale, ma anche il totale che si viene a creare dalla somma tra i costi di produzione e le spese pubblicitarie per il film, cui vanno appunto a bilancia non solo i risultati al botteghino ma anche i proventi derivati dalle vendite in home video e i download della versione digitale del film in VOD (così come i diritti televisivi). Usando questi dati, Deadline ha stilato una classifica dei blockbuster che hanno generato più profitti nell'anno passato.

Nonostante abbia incassato di meno rispetto allo spin-off di Fast & Furious, Dragon Trainer - Il mondo nascosto occupa la 12esima posizione di questa classifica mentre Hobbs and Shaw non va oltre la 17esima; inoltre, il film d'animazione che ha concluso l'amata trilogia è il film col più alto introito economico della Universal per quanto riguarda il 2019. La pellicola è infatti costata meno delle due precedenti, circa 129 milioni di dollari, e se sommiamo il totale racimolato al box-office più gli introiti derivanti da home video, dai servizi digitali e dai diritti televisivi si arriva a un totale di circa 448 milioni di dollari, generando quindi un guadagno netto della Universal di circa 130 milioni di dollari, se da quella cifra togliamo i costi complessivi che sono di circa 318 milioni.

Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo al racconto del regista della trilogia di Dragon Trainer, Dean DeBlois, che ha firmato un nuovo accordo con Universal.