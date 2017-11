Dragon Trainer 3: F. Murray Abraham doppierà il nuovo villain nell'atteso sequel

Come riporta oggi in esclusiva il puntualissimo, l'attore Premio Oscar per, è stato scelto dallacome doppiatore del nuovo villain, che sarà presentato nell'atteso

Il terzo capitolo della trilogia animata dedicata alla crescita di Hiccup e alla sua amicizia con il drago Sdentato dovrebbe concludere la storia iniziata nel 2010 con il primo, bellissimo film della serie, allora una grandissima scoperta e adesso tra i maggiori successi dello studio.



Dalle prima indiscrezioni, Abraham non utilizzerà nel lavoro di doppiaggio un forte accento scozzese, quanto una profonda voce baritona più vicina alle tonalità di un villain. Il responsabile della Dreamworks Animation, Chris deFaria, ha dichiarato in merito all'attore: "Siamo entusiasti che F. Murray Abraham si sia unito a Dragon Trainer 3 nei panni del cattivo Grimmel. Questo personaggio porterà con sé una nuova storyline accattivante al culmine della nostra trilogia. C'è una gentilissima calma in questo sinistro ruolo, perfettamente coerente con l'immensa gamma di talenti di Abraham".



Dragon Trainer 3 vedrà nel cast di doppiatori originali anche Jay Baruchel, America Ferrare, Kit Harington e Cate Blanchett, per un'uscita prevista nelle sale il 1° marzo 2019.