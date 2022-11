Dragon's Lair, Ryan Reynolds ne è certo: 'Cambierà per sempre il mondo del cinema'

Netflix e Ryan Reynolds sono a lavoro su Dragon's Lair, l'adattamento live-action del celebre videogame del 1983 che a quanto pare, è pronto a stravolgere per sempre il mondo del cinema così come lo conosciamo.

In una recente intervista l'interprete di Deadpool ha chiarito che si tratta di una produzione estremamente innovativa per cui il gigante rosso dello streaming sta sperimentando molte nuove ed importanti tecnologie al solo scopo di rendere Dragon's Lair un'esperienza unica e indimenticabile.

"Posso dire che Netflix si è avvicinato al progetto di Dragon's Lair con uno spirito che non avevo mai visto prima. Ce la stanno mettendo davvero tutta. Il modo in cui stiamo procedendo e il modo in cui in generale stiamo lavorando credo che sarà davvero sorprendente per moltissime persone. Nel suo ambito intendo. E non ne sono sicuro, ma nessuno abbiamo mai provato a fare questo genere di cose. Io stesso sono curioso di scoprire come andrà. Stiamo procedendo in modo davvero unico, utilizzando un tipo di tecnologia probabilmente mai vista prima nel settore dell'intrattenimento. Quindi stanno prendendo una strada del tutto nuova che vi lascerà certamente a bocca aperta. E sono entusiasta del lavoro che stiamo facendo e del fatto che siamo sulla stessa lunghezza d'onda".

Vi ricordiamo tra l'altro che Don Bluth ha lanciato un nuovo studio. Resta da capire quanto e se sarà coinvolto proprio nella realizzazione di Dragon's Lair. Dopo quanto riferito da Ryan Reynolds quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.