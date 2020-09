Dragon Ball Z, il bizzarro cosplay di Cell a basso budget di un fan: ecco la foto

Dragon Ball Z contiene tantissimi personaggi adatti a dei cosplay e spesso capita d'imbattersi in fan che prediligono personaggi come Goku, Vegeta o Trunks. C'è però qualcuno che preferisce trasformarsi nei villain del franchise animato nipponico, anche con un budget... risicato. Proprio come è accaduto ad un fan amante di Cell.

Una pagina Instagram di nome Low Cost Cosplay, propone alcuni cosplay a basso costo. E uno dei più originali riguarda proprio il celebre villain di Goku, Cell, che questo fan ha ricreato con un look fai-da-te.

Ecco allora che basta un'anguria grande e un'anguria più piccola per creare il copricapo che caratterizza il cattivo di Dragon Ball Z.



Il look su Instagram mostra come assemblare i vari pezzi di anguria sul viso per ottenere l'aspetto di Cell, sfruttando una sorta di nastro adesivo per poter tenere insieme i vari elementi. Un modo economico e piuttosto originale per cercare di creare un costume di Cell, anche in vista di Halloween.

Ultima pericolosissima creazione del Dottor Gelo, Cell è stato creato per sconfiggere Goku e governare l'universo. Per portare a compimento il suo piano, Cell necessita dell'energia dei due cyborg C-17 e C-18, già eliminati nella sua epoca.

Proprio per questo Cell sfrutterà la macchina del tempo di Trunks per tornare indietro e completare il processo volto alla distruzione di Goku. Nonostante la grande forza acquisita, Cell verrà in seguito sconfitto da Gohan, figlio di Goku, durante il Cell Game.



