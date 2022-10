Il drago di mio padre: trailer e data d'uscita su Netflix per il nuovo film Cartoon Saloon

Il nuovo film dei Cartoon Saloon Il drago di mio padre ha finalmente un trailer e una data d'uscita su Netflix, la nuova piattaforma di streaming on demand scelta per distribuire il film dopo la collaborazione con Apple TV+ in occasione dell'acclamato Wolfwalkers.

Lo studio di animazione cinque volte candidato all'Oscar, autore di The Secret of Kells, La canzone del mare, The Breadwinner e il già citato Wolfwalkers - Il popolo dei lupi, unisce le forze con e la regista Nora Twomey, candidata agli Oscar per Sotto il burqa, per un adattamento tratto dall'omonimo libro per bambini di Ruth Stiles Gannett, premiato con il Newbery Honor.

Nella storia de Il drago di mio padre, per cercare di affrontare il trasferimento in città con la madre, Elmer fugge alla ricerca di un'isola sulla quale si trova un drago da salvare: le avventure che vivrà lo porteranno a incontrare bestie feroci e a conoscere un'isola misteriosa e un'amicizia duratura. All'interno dell'articolo potete trovare il poster ufficiale e il trailer: la data d'uscita è fissata su Netflix per il prossimo 11 novembre. Quali sono le vostre aspettative? Avete visto i precedenti lavori dei Cartoon Saloon? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altre novità dal mondo animato di Netflix, guardate il trailer di Wendell & Wild, prossimo film in stop-motion del geniale autore Henry Selick in arrivo per tutti gli abbonati al servizio di streaming on demand dal 28 ottobre.