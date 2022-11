Il drago di ghiaccio, George Martin annuncia il film: è legato a Game of Thrones?

Mentre i suoi fan attendono con impazienza la seconda stagione di House of the Dragon 2 e soprattutto lo sfuggente romanzo The Winds of Winter della saga de Le cronache del ghiaccio e del fuoco, lo scrittore George Martin ha annunciato l'arrivo del film di Il drago di ghiaccio.

Prima di iniziare a strapparvi i capelli è bene precisare che no, nonostante la parola 'drago' contenuta nel titolo The Ice Dragon non ha nulla a che fare con la saga di Game of Thrones né tanto meno con il mondo fantasy di Westeros, ma si tratta comunque di una delle opere più famose dell'autore: a quanto pare il romanzo sarà oggetto di una trasposizione cinematografica animata prodotta da Warner Bros Animation, che secondo Martin sarà realizzata per uscire al cinema e non in streaming.

Durante un'intervista promozionale con Penguin Random House, l'autore ha dichiarato che la Warner Bros. Animation ha acquistato i diritti della storia e ha rivelato che il film d'animazione avrà una sceneggiatura scritta da David Anthony Durham. "Alcuni di voi potrebbero sapere che occasionalmente ho scritto altri libri che non facevano parte della saga di Westeros", ha scherzato Martin. "E uno di quelli, che ho scritto nel lontano 1978, era un racconto su un drago, un drago di ghiaccio, ed è intitolato The Ice Dragon. E' solo un racconto, come ho detto. È principalmente una storia per bambini, ma presto diventerà un film. La Warner Bros. Animation ne ha acquistato i diritti e diventerà un film animato. David Anthony Durham scriverà la sceneggiatura. Ed è meglio che faccia un buon lavoro!"

Per chi non lo sapesse, The Ice Dragon racconta la storia di Adara, una ragazzina che fa amicizia con un drago di ghiaccio dopo la morte di sua madre. E a proposito di draghi, scoprite su Netflix Il drago di mio padre, nuovo film d'animazione prodotto da Cartoon Saloon, l'acclamato studio cinematografico dietro capolavori come Secret of Kells, Song of the Sea e Wolfwalkers.

Inoltre, per rimanere in tema di fantasy d'animazioni sviluppati da Warner Bros, scoprite il cast de Il signore degli anelli La guerra dei Rohirrim, nuovo film della saga tratta da JRR Tolkien in arrivo il 12 aprile 2024.