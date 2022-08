Drago, Dolph Lundgren sta con Stallone: 'Pensavo fosse nel film, ancora nulla di concreto'

Dopo l'annuncio di Drago, ennesimo spin-off della saga di Rocky dopo il successo di Creed, e la polemica di Sylvester Stallone contro il produttore storico della saga Irwin Winkler, parla per la prima volta Dolph Lundgren, che dovrebbe tornare a rivestire i panni di Ivan Drago nel film dopo averli rimessi nel film Creed II con Michael B. Jordan.

Stallone, nel suo post polemico, si era rivolto anche all'amico Dolph, chiedendogli perché non lo avesse nemmeno chiamato in causa dopo l'annuncio del film incentrato su Drago. Lundgren ha quindi finalmente risposto all'amico e detto la sua sul progetto che ancora tecnicamente non esisterebbe:

"Solo per mettere le cose in chiaro riguardo a un possibile spin-off di Drago. Non c'è una sceneggiatura approvata, non ci sono accordi in corso, non c'è un regista e personalmente avevo l'impressione che il mio amico Sly Stallone fosse coinvolto come produttore o addirittura come attore. La settimana scorsa c'è stata una fuga di notizie da parte della stampa, il che è stato un peccato. Sono in contatto con il signor Balboa, in modo che tutti i fan possano rilassarsi... Ecco fatto".

Anche se Stallone e Lundgren non faranno squadra per il film su Drago, i due saranno di nuovo insieme Expend4bles in arrivo nelle sale quest'anno. L'imminente quarto film dei Mercenari vedrà il ritorno di Stallone e Lundgren, oltre che di Jason Statham e Randy Couture. Tra le new entry del franchise figurano Curtis "50 Cent" Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Jacob Scipio, Levy Tran, Andy Garcia e Iko Uwais.

Quando iniziò la produzione del film, non era chiaro se Expend4bles sarebbe stato un quarto episodio ufficiale della saga oppure uno spin-off sul personaggio di Jason Statham, Lee Christmas, ma dopo alcune settimane di incertezza è stato annunciato che...sarebbe stato un po' entrambe le cose.