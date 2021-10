Draghi ripristina le capienze di cinema e teatri: ecco da quando si tornerà al 100%

Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità la decisione di tornare al 100% delle capienze per quelle sale cinematografiche e per i teatri che si trovano in zona bianca in tutto il territorio italiano, allentando ulteriormente le strette anti-Covid attualmente in vigore. Il nuovo disegno legge prevede anche la riapertura delle discoteche.

Per la questione discoteche, il dl prevede che "la capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021". Si legge nel decreto all'esame del Cdm, visionata dall'Adnkronos, rispetto all'articolo 1 ovvero 'Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche'.

Soddisfatto il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini che ha così commentato la decisione del governo Draghi: "La decisione del governo di consentire il ritorno al 100% della capienza nei cinema, nei teatri, nelle sale da concerto, nei musei e in tutti i luoghi della cultura accoglie in pieno la proposta che abbiamo ripetuto e confermato nelle ultime settimane, anche nella nostra ultima audizione con il Cts. Da tempo siamo convinti della totale sicurezza di questi luoghi con l'utilizzo del green pass e di tutte le misure di prevenzione: dal controllo della temperatura all'utilizzo della mascherina. Invitiamo gli italiani a tornare a vivere la cultura in tranquillità e sicurezza".

Una situazione, quindi, quella attuale che riporterà una parvenza di normalità nelle sale cinematografiche dove sarà possibile sedersi senza per forza dover rispettare il metro di distanza tra una postazione e l'altra ma potrà invece essere occupata la totalità dei posti a disposizione di ogni struttura che si trovi in una regione in zona bianca.

Lo scorso settembre si era arrivati all'80% della capienza per le sale al chiuso, con i cinema che avevano riaperto ad aprile scorso.