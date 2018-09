Dragged Into Sunlight: annunciato il cast del nuovo horror di Joe Begos

Nel corso del Toronto Film Festival è stato annunciato che il regista Joe Begos ha trovato i protagonisti per il cast del suo nuovo film horror, Dragged Into Sunlight.

I tre attori scelti per il progetto sono Dora Madison (Everybody Wants Some), Tru Collins (Insecure) e Rhys Wakefield (True Detective). Madison interpreterà una brillante pittrice che sta convivendo con il peggior blocco creativo che abbia mai dovuto affrontare nel corso della sua lunga e fiorente carriera. Nel tentativo di trovare l'ispirazione, si ritrova trascinata in un mondo di droghe, sesso e omicidi all'interno del macabro e raccapricciante ventre oscuro della città di Los Angeles.

Begos ha fatto il suo debutto cinematografico nel 2014 con lo slasher incentrato su rapimenti alieni del Almost Human. Il film è stato premiato nella selezione Midnight Madness del Toronto International Film Festival nel 2013. Il suo secondo film, il revenge thriller The Mind's Eye, è stato presentato al TIFF due anni dopo, e permise al regista di essere eletto miglior regista horror al Fantastic Fest dello stesso anno.

Come per i suoi due film precedenti, anche Dragged Into Sunlight sarà girato su pellicola 16MM e utilizzerà effetti speciali pratici e non digitali. Il film sarà prodotto, fotografato, scritto e diretto da Begos.