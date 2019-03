Dragged Across Concrete, S. Craig Zahler: 'Non faccio film per esprimere dei valori'

Durante una chiacchierata con il magazine The Ringer, l'acclamato regista S. Craig Zahler ha parlato del suo modo di intendere il cinema e della sua nuova fatica, Dragged Across Concrete, della quale è uscito recentemente il primo trailer ufficiale con protagonisti Mel Gibson e Vince Vaughn.

"Posso sostenere con fermezza che non sto facendo film e scrivendo libri e tutte queste altre cose per diventare popolare o per piacere alla gente" ha confessato Zahler. "Certo, naturalmente spero che alla gente piacciano, ma non ho intenzione di fare scelte creative diverse in modo che possano piacere di più, o a più persone."

Il regista ha proseguito: "Se vieni a vedere un mio film e sei molto interessato ad un determinato argomento, tipo come le persone di questa o quella etnia o credo religioso o donne o bambini dal Canada vengono trattati nel mio film ... beh quello è il tuo punto di vista. E tu hai il diritto di averlo. Se la cosa più importante per te è andare a vivere l'esperienza di un film e vederci dentro un riflesso delle tue convinzioni personali, devi sapere che probabilmente non uscirai soddisfatto dalle mie opere, perché non si allineano in modo coerente con dei valori. Non sto cercando di fare dei film per esprimere dei valori. Il cinema si sta avvicinando pericolosamente a dei 'film agenda', ovvero un film che sostenga le proprie dichiarazioni di tesi. I miei film sono guidati dai miei personaggi."

Nel nostro speciale Everycult: Bone Tomahawk abbiamo analizzato il film d'esordio del regista per cercare di comprendere gli archetipi del suo cinema, schietto e diretto, definendolo il John Carpenter del XXI secolo. Dategli un'occhiata se volete, e non dimenticate di recuperare anche il suo secondo lungometraggio, Brawl In Cell Block 99, arrivato in Italia solo per il mercato home video.

La sua nuova opera, Dragged Across Concret, è stata presentata allo scorso Festival di Venezia, ma è possibile che come il film precedente arriverà nel Bel Paese solo in dvd. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti.