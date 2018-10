Dragged Across Concrete, poster ufficiale del nuovo film di S. Craig Zahler

È stato pubblicato quest'oggi online il primo poster ufficiale per il brutale e già lodatissimo Dragged Across Concrete, nuova fatica dell'americano S. Craig Zahler (Bone Tomahawk, Brawl in Cell Block 99) che vede protagonisti due fenomenali Mel Gibson (Viaggio in Paradiso) e Vince Vaughn.

Il poster è stato mostrato quest'oggi in esclusiva sulle pagine di Empire Magazine. Il film, scritto e diretto da Zahler, vede al centro del racconto due poliziotti che vengono sospesi dal servizio quando le loro tattiche da poliziotto cattivo vengono immortalate dalle telecamere. Invece si farsi da parte e starsene in silenzio, però, i due si addentrano nel mondo criminale e vengono coinvolti anche in una rapina in banca.



Dragged Across Concrete vede nel cast anche Jennifer Carpenter, Laurie Holden e Tory Kittles. Il film è già stato presentato in Italia a settembre dal Festival del Cinema di Venezia, ricevendo un generale plauso da parte della critica, mentre passerà anche sugli schermi del London Film Festival in questi giorni.



L'uscita nelle sale americane è prevista nel corso del 2019, a data da destinarsi, ma in Italia non è sicura una distribuzione nei cinema. Anche i precedenti e apprezzati lavori di Zahler, infatti, sono arrivati nel Bel Paese direct to video, Brawl in Cell Block 99 esclusivamente in Dvd, tra l'altro.