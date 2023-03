Drag Me to Hell 2, Sam Raimi aggiorna i fan sul sequel dell'horror

Il regista Sam Raimi è tornato a parlare del sequel di Drag Me to Hell, a quattordici anni di distanza dall'uscita nelle sale del primo capitolo cinematografico. Raimi ha spiegato che la casa di produzione si sta impegnando a valutare diverse idee per il seguito, anche se il progetto è ancora in una fase iniziale.

"Il team di Ghost House Pictures, Romel Adam e Jose Canas, sta cercando di inventare una storia che funzioni e sono ansioso di sapere se ce la fanno" ha dichiarato Raimi.



Justin Long, in merito al sequel, aveva dichiarato:"È divertente che tu lo chieda perché ricordo di aver lasciato la proiezione quando lo vidi per la prima volta e il mio manager, che era un po' come il personaggio di Jeremy Piven in Entourage, aveva quell'energia, era raggiante, e ho pensato che fosse soltanto a causa del film perché ho pensato 'Porca miseria, questo film è così bello'. E lui ha esclamato 'Sequel, baby! Ci sarà un sequel!' [...]". Nonostante le premesse il progetto di un sequel finì accantonato. Già nel 2019 Sam Raimi aveva aperto ad un sequel di Drag Me to Hell. Nel sequel l'unico personaggio principale che dovrebbe tornare è Clay (Long).



Il film racconta la storia di Christine (Alison Lohman), un'impiegata di banca che si rifiuta di concedere una proroga di pagamento ad un'anziana strega che la maledice; Christine verrà perseguitata da un pericoloso demone.

Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Drag Me to Hell, il film di Sam Raimi uscito nel 2009.