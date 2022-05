Dracula Untold, il film con Luke Evans avrà mai un sequel?

Questa sera torna in tv Dracula Untold, il film del 2014 diretto da Gary Shore in cui Luke Evans veste i panni di Vlad III di Valacchia. Da tempo ormai si parla del possibile sequel di questa pellicola che racconta la genesi del celebre conte impalatore, ma quante possibilità ci sono che ciò accada sul serio?

A dirla tutta, allo stato attuale dei fatti, le probabilità sono piuttosto scarse sebbene alla sua uscita, il film avesse riscosso un buon successo, ottenendo discreti guadagni al botteghino, e sebbene il pubblico e la critica avessero elogiato in maniera unanime l'interpretazione di Luke Evans. É infatti dal lontano 2014 che girano voci sul seguito di Dracula Untold, voci che però nel corso degli anni sono andate sempre più assopendosi.

Originariamente questa pellicola era stata progettata come parte iniziale di un vero e proprio franchise sulla scia del successo del Marvel Cinematic Universe. Il regista sarebbe dovuto essere Alex Proyas ed il ruolo principale era stato affidato a Sam Worthington. L'Universal ha poi cambiato le cose in corso d'opera per motivi di budget, lasciando però sempre aperta una porta per un eventuale sequel.

Tempo fa, lo stesso Luke Evans si è detto pronto per un ritorno nel Dark Universe, ammettendo che pur con qualche pecca, Dracula Untold era un buon punto di partenza per un progetto di più vasto respiro. Secondo voi, ci sarà mai un seguito per questo film? Diteci come sempre la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.