Dracula torna al cinema col nuovo horror Renfield: la storia è scritta da Robert Kirkman!

Chris McKay, che si sta preparando all'uscita del suo nuovo film The Tomorrow War con Chris Pratt su Amazon Prime Video, è stato annunciato come regista del nuovo Monster-movie della Universal, intitolato Renfield.

L'horror, annunciato inizialmente nel 2019 per la regia di Dexter Fletcher, come gli amanti di Dracula avranno già intuito racconta la storia del fedele servitore del principe delle tenebre, Renfield appunto, con la trama sviluppata nientemeno che da Robert Kirkman, acclamato 'papà' di The Walking Dead. McKay si unisce anche a David Alpert, Bryan Furst, Sean Furst e allo stesso Kirkman come produttore del progetto, con la sua partner di produzione Samantha Nisenboim in veste di produttrice esecutiva.

Il personaggio di Renfield fa la sua prima apparizione nel romanzo di Bram Stoker del 1897 ed è descritto come il paziente di un manicomio con l'ossessione di bere sangue, convinto che Dracula prima o poi gli concederà l'immortalità. Il fedele seguace del re di tutti i vampiri è apparso numerose volte sullo schermo, celebri rimangono le interpretazioni di Dwight Frye in Dracula del 1931 e di Tom Waits in Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola del 1992.

McKay si è fatto un nome nel mondo dell'animazione prima di debuttare alla regia con The Lego Batman Movie, che ha ottenuto il plauso della critica e ha incassato più di $312 milioni di dollari in tutto il mondo. The Tomorrow War, il suo debutto live-action con protagonista Chris Pratt, debutterà su Amazon il 2 luglio.