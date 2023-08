Dracula, il geniale look di questo nuovo film originale conquista il web

Il lungo mantello rosso, un gilet nero, camicia bianca, i capelli all'indietro, modi eleganti: la cinematografica del Conte Dracula ha variato con leggere sfumature nel corso degli anni, mantenendo l'essenza del vampiro più famoso della cultura pop. Almeno fino a The Last Voyage of the Demeter, il nuovo film horror di André Øvredal.

Firmato da Universal Picture (che nel 2023 ha mostrato una certa passione per Dracula), The Last Voyage of the Demeter è ispirato a un capitolo di Dracula di Bram Stoker e racconta il viaggio dalla Romania a Londra della Demetra, la nave che trasporta cassa di terra dove "riposa" il vampiro. Ma, come anticipa il trailer de The Last Voyage of the Demeter, Dracula per Øvredal ha un aspetto molto diverso dalle rappresentazioni più pop che sono arrivate più di recente sul grande schermo.

Per il regista di Autopsy catturare l'essenza mostruosa di Dracula era essenziale e per farlo è stato necessaria l'espressività di Javier Botet e i consigli del maestro dell'horror Guillermo del Toro: "C'è del mistero attorno all'aspetto di Dracula e mi interessa molto lavorare sull'effetto drammatico della scoperta e quindi, scoprire la creatura - ha detto il regista a Collider -, ho seguito ciò che dice Guillermo del Toro ovvero che devi creare fisicamente le tue creature sul set".

The Last Voyager of Demeter arriverà nelle sale italiane il 10 agosto: nell'attesa potete dare uno sguardo al nuovo e terrificante Dracula nelle prime foto di Demeter: il Risveglio di Dracula.