Dracula, Chloé Zhao stuzzica i fan: ecco la foto pubblicata sui social

Qualche tempo fa la regista premio Oscar Chloé Zhao è stata annunciata al timone di un'inedita trasposizione di Dracula di Bram Stoker. Ora Zhao ha cercato di stimolare l'immaginazione dei fan sul suo nuovo futuro progetto, e ha pubblicato una nuova immagine su Instagram con una emoji incredibilmente esplicita.

Si tratta di una foto vintage di Nosferatu a cavallo con una didascalia inequivocabile: l'emoji del bicchiere di vino rosso. Ma trattandosi di Dracula sappiamo bene che quello non può essere vino rosso...



Quando il progetto del reboot di Dracula firmato Chloé Zhao è stato annunciato, è stato svelato che la versione di Zhao sarà una rappresentazione 'sci-fi western' del materiale originale classico, molto diversa dalle versione tradizionali e persino moderne della storia che sono state trasposte prima al cinema. I dettagli sul progetto rimangono pochi ma la descrizione 'western originale, futuristico e di fantascienza' basta per far scattare l'immaginazione dei fan.



"La singolare visione di Chloé fa luce su storie di persone trascurate e incomprese. Siamo entusiasti di lavorare con lei mentre reinventa uno dei personaggi outsider maggiormente iconici mai creati" ha dichiarato in una nota Peter Cramer, presidente di Universal Pictures.

La regista aveva dichiarato:"Sono sempre stata affascinata dai vampiri e dal concetto dell'Altro che incarnano. Sono molto entusiasta di lavorare con Donna, Peter e il team Universal per re-immaginare un personaggio così amato".



Chloé Zhao è entusiasta di Dracula e del nuovo progetto, dopo il successo di Nomadland e il buon riscontro di Eternals.