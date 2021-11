Dracula, Chloé Zhao entusiasta del nuovo progetto: 'Non vedo l'ora di mettermi all'opera'

Mentre Eternals sta per arrivare al cinema, la regista del film Marvel Chloé Zhao ha già un nuovo progetto all'orizzonte, una inedita trasposizione di Dracula a cui non vede l'ora di poter lavorare.

Lo scorso febbraio è stata annunciata Chloé Zhao come regista di Dracula, in un nuovo tentativo di Universal di proseguire con il suo Monsterverse.

La regista Premio Oscar sta terminando in questi giorni il press tour di Eternals, la sua ultima fatica, e presto dovrà tornare sul set per occuparsi proprio del reimagining della storia del più celebre dei vampiri, che ha già anticipato voler realizzare in chiave sci-fi western.

"Diciamo semplicemente che non lascerò il regno dell'immortalità ancora per un po'" ha raccontato Zhao ai microfoni di Slash Film "Sono sempre stata affascinata dalla figura del vampiro e il concetto dell'Altro di cui sono la personificazione. E sono davvero entusiasta di poter lavorare con Donna, Peter, e il resto del team di Universal per immaginare una nuova versione di un personaggio così amato".

Zhao, oltre che regista, sarà anche sceneggiatrice e produttrice del progetto di cui non abbiamo tuttavia nessun altra informazione al momento.

Dovremo quindi attendere per scoprire qualcosa di più su Dracula, ma per i fan della Zhao, vi ricordiamo che Eternals sarà al cinema dal 3 novembre, mentre su Disney+ troverete il film vincitore dell'Oscar Nomadland.