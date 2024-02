Dracula: Caleb Ladry Jones sarà il conte nel nuovo film di Luc Besson

Dopo il successo di Dogman, presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, Luc Besson e Caleb Landry Jones lavoreranno insieme per un nuovo film, che in queste ore è stato confermato essere un nuovo adattamento di Dracula.

Secondo quanto riferito da Deadline, il film si intitolerà Dracula – A Love Tale ed è descritto come una “rivisitazione ad alto budget” della storia delle origini del celebre vampiro. Anche il due volte premio Oscar Christoph Waltz è nel cast in un ruolo attualmente non rivelato, anche se volendo tirare ad indovinare ci sono buone probabilità che la star di Bastardi senza gloria e Alita: Angelo della battaglia sia stato scelto per interpretare Van Helsing. Sempre per Deadline, il film esplorerà un po' più in profondità la storia d'amore gotica tra il principe Vladimir e sua moglie, la cui perdita lo spinge a rinnegare Dio e a diventare un vampiro.

Il film di Luc Besson dunque va a sfidare direttamente il capolavoro Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, che aveva mostrato brevemente la vita del conte prima di diventare vampiro in una famosa sequenza flashback risalente ai giorni del conte Vlad "L'Impalatore". Ricordiamo inoltre che, tra i film più attesi del 2024, c'è anche Nosferatu di Robert Eggers, remake dei due film di Nosferatu a loro volta basati sulla storia di Dracula.

Restate con noi per tutte le novità su questo interessante progetto in arrivo per il cinema europeo.