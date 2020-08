Dracula di Bram Stoker, Keanu Reeves tra Winona Ryder e Monica Bellucci nell'horror cult

Stasera torna in tv Dracula di Bram Stoker, capolavoro del cinema horror diretto da Francis Ford Coppola con un cast d'eccezione che include Gary Oldman, Keanu Reeves, Winona Ryder e perfino Monica Bellucci nelle vesti (svestite) di una delle mogli del celebre Conte.

Il film, uscito nel 1992, curiosamente è uno dei tre film sui vampiri realizzati dalla famiglia Coppola: il primo è Stress da vampiro, uscito nel 1988 e interpretato da Nicolas Cage (che per chi non lo sapesse di nome fa Nicolas Kim Coppola, essendo il nipote del regista de Il Padrino e Apocalypse Now), mentre nello stesso anno arrivò Dracula's Widow (1988), film poco conosciuto che venne co-scritto e diretto da Christopher Coppola e Marc Coppola, fratelli di Nicolas Cage.

Considerato uno dei migliori horror di tutti i tempi - abbiamo avuto modo di raccontarvelo nel dettaglio nel nostro Everycult su Dracula di Bram Stoker - il film è anche fra le massime vette della carriera di Keanu Reeves e Winona Ryder, che tra le altre cose potrebbero anche essersi sposati ufficialmente sul set, ma per errore. Tuttavia Reeves rivelò qualche anno dopo l'uscita che non è mai stato molto fiero della sua interpretazione dato che arrivò sul set esausto per i diversi lavori svolti nei mesi precedenti, e l'unica cosa che ha potuto fare "dare tutto ciò che mi era rimasto".

Tra gli altri interpreti anche un indimenticabile Anthony Hopkins nei panni di Van Helsing e Richard E. Grant in quelli del dottor Jack Seward.

Insomma, sapete cosa guardare stasera! Buona visione.