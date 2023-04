Dracula è assetato di sangue nel primo trailer di The Last Voyage of Demeter

Dopo la dark comedy Renfield , Universal è pronta ad approdare sul grande schermo con un vampiro più tradizionale con The Last Voyage of Demeter. Il male è a bordo della nave Demetra nel primo trailer di The Last Voyage of Demeter, il film diretto da André Øvredal che racconta il sanguinoso viaggio della bara di Dracula (e non solo) dalla Transilvania all'Inghilterra.

La pellicola è un libero adattamento del capitolo "Captain's Log" di Dracula di Bram Stoker che segue le vicende dell'ultimo viaggio della nave Demetra in rotta verso l'Inghilterra con un carico privato di 50 casse di legno non contrassegnate. Nel romanzo, il destino della nave e dei suoi malcapitati passeggeri è segnato dalla terribile sete di sangue del conte Dracula: la nave, infatti, quando arriva sulle coste inglesi è solo relitto e non vi è traccia dell'equipaggio. Le prime immagini del trailer suggeriscono, però, che i marinai non lasceranno la propria anima al vampiro tanto facilmente.

Ogni notte un'oscura presenza miete, inizialmente, facili prede come agnelli o cani. Una volta sazia, la misteriosa figura, come mostra il trailer di The Last Voyage of Demeter, attaccherà l'equipaggio che si vedrà protagonista di una vera e propria lotta contro la sopravvivenza tra le insidie del mare e la minaccia del vampiro mentre la storia di Dracula ripercorre le sue origini attraverso un passaggio chiave della storia del vampiro più famoso di sempre.

Nel cast Corey Hawkins che interpreta Henry Clemens, ruolo precedentemente proposto a Viggo Mortensen un medico che si unisce all'equipaggio della Demetra mentre Aisling Franciosi è un passeggero clandestino. Da Game of Thrones arriva Liam Cunningham che da il volto al capitano della nave mentre David Dastmalchian è il primo ufficiale della nave Demetra.

The Last Voyage of Demeter sarà un brivido nelle calde sere estive: il film uscirà al cinema l'11 agosto 2023.