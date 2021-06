Dracula: in arrivo il sequel tratto da Joe Hill con i figli di Abraham Van Helsing!

Deadline segnala che il mito di Dracula si sta preparando ad un nuovo capitolo che andrà ad espandere il suo vastissimo catalogo cinematografico con Abraham's Boys, adattamento dell'omonimo racconto di Joe Hill, figlio di Stephen King.

La storia, originariamente apparsa nella raccolta di racconti '20th Century Ghosts', ha per protagonisti Max e Rudy Van Helsing, figli del famoso cacciatore di vampiri Abraham Van Helsing, personaggio interpretato da Anthony Hopkins in Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola: non si tratta esattamente dello stesso personaggio ma di una sua rivisitazione, dato che Joe Hill racconta Van Helsing come un uomo particolarmente instabile, violento e perennemente arrabbiato ai limiti della follia, e di conseguenza i suoi figli dubitano delle sue storie sui vampiri bollandole come i deliri di un folle. E se i vampiri fossero solo il frutto della fantasia malata di Van Helsing?

La premessa potrebbe ricordarvi quella di Frailty - Nessuno è al sicuro, piccolo cult dimenticato del 2001 diretto e interpretato dal compianto, grande Bill Paxton e con Matthew McConaughey nel cast, e in effetti il film è stato - per stessa ammissione di Joe Hill - una delle ispirazioni del racconto. Il film di Abraham's Boys sarà scritto e diretto da Natasha Kermani, che ha dichiarato: "Ho sempre amato Dracula di Bram Stoker e sono stata immediatamente attratta dall'interpretazione unica e personale della leggenda di Van Helsing da parte di Joe Hill", ha dichiarato la Kermani. "Abraham's Boys è un'entusiasmante opportunità per realizzare una storia familiare ed esplorare personaggi e temi classici in un modo contemporaneo".

Abraham's Boys è solo uno dei tantissimi film di Dracula attualmente in lavorazione: in The Bride Nathalie Emmanuel sarà una nuova sposa del re delle tenebre, Karyn Kusama sta dirigendo un nuovo adattamento di Dracula fedele al romanzo e mentre la regista di Eterni Chloe Zhao è già a lavoro su una "versione western fantascientifica" di Dracula.

