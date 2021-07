Dracula, in arrivo un nuovo spin-off: ecco il cast di Last Voyage Of The Demeter

Sono in fase di sviluppo diversi film ispirati all'intramontabile Dracula, come lo spin-off Renfield di Robert Kirkman, e uno dei più intriganti sembra essere Last Voyage Of The Demeter. Il progetto che sta prendendo corpo, targato Amblin Entertainment, sarà diretto da Andre Øvredal e si soffermerà su un singolo capitolo del romanzo di Bram Stoker.

Demetra era infatti il nome della nave che trasportava Dracula dalla Transilvania a Londra. Nel romanzo del 1897, la nave approda sulle coste dell'Inghilterra, sbrindellata e distrutta, con un solo sopravvissuto impazzito e delirante.

Last Voyage Of The Demeter è entrato ufficialmente in fase di produzione, e sono stati rivelati i primi nomi del cast. A interpretare il vampiro sarà Javier Botet di The Conjuring, mentre David Dastmalchian (The Suicide Squad) sarà il primo ufficiale della Demetra, e Liam Cunningham (Game Of Thrones) sarà il capitano della nave. Saranno nel film anche Aisling Franciosi (The Nightingale), Jon Jon Briones (Ratched), Stefan Kapicic (Deadpool), Nikolai Nikolaeff, Woody Norman, Martin Furulund e Chris Walley.

L'inizio della produzione arriva al termine di un viaggio ventennale per portare sullo schermo Last Voyage Of The Demeter. La prima sceneggiatura, infatti, fu scritta da Bragi Schut nel 2002. Le riprese del film, iniziate in settimana a Berlino, si sposteranno poi a Malta. Tra i produttori del film figurano Bradley Fischer, Mike Medavoy e Arnold Messer (Black Swan, Shutter Island).