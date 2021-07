Dr. Knock, Omar Sy: tutti i film in uscita per la star di Lupin, incluso Jurassic World

Dopo il successo ottenuto grazie alla sua performance in Quasi amici - Intouchables, l'attore francese Omar Sy ha raggiunto la consacrazione definitiva grazie alla fortunata serie Netflix Lupin, dove veste i pani di un uomo che ispira alla gesta del celebre ladro gentiluomo.

Di ritorno questa sera nelle tv italiane con la commedia del 2017 Dr. Knock, e in attesa della terza parte di Lupin, Sy ha già in programma di apparire in almeno due interessanti progetti: il primo di questi, in arrivo a giugno 2022, è l'atteso Jurassic World: Dominion, nuovo capitolo della saga dei dinosauri targata Universal che rivedrà l'attore nel ruolo di Barry Sembène, migliore amico del protagonista Owen (Chris Pratt) che abbiamo già visto prendersi cura dei Velociraptor nel primo Jurassic World.

Sempre nel 2022 è in uscita su Netflix il sequel di Due agenti molto speciali, action comedy del 2012 che vedeva come protagonisti Sy e Laurent Lafitte nel ruolo di due agenti dai caratteri molto diversi. Intitolato Tower of Strenght, il nuovo film riunirà Sy con il regista di Lupin Louis Leterrier (Now you see me, L'incredibile Hulk), che dirigerà a partire da una sceneggiatura di Stéphane Kazandjian.

Siete curiosi di vedere queste pellicole? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi lasciamo alla foto di Omary Sy sul set di Jurassic World: Dominion.