Dr. Dre produrrà un biopic su Marvin Gaye: arriverà su HBO Max nel 2023

Da diversi anni il rapper, nonché produttore musicale e cinematografico, Dr. Dre aveva in mente di realizzare un biopic sulla vita di Marvin Gaye, cantautore e autentica icona del soul, scomparso nel 1984. Il film è adesso in fase di produzione presso Warner Bros. come ha annunciato lo stesso studio.

What's Going On (questo il titolo del film, preso in prestito dal titolo di una delle canzoni più celebri di Marvin Gaye) dovrebbe arrivare al cinema e su HBO Max nel 2023, e sarà diretto da Allen Hughes.

"Quando ascolti Marvin Gaye, in un certo senso ti sembra di leggere un romanzo" ha dichiarato il regista. "C'è una tale vita interiore in quella voce, celestiale ma così piena di dolore, l'agonia e l'estasi allo stesso tempo."

Il film non sarà un biopic lineare, ma utilizzerà invece la musica di Gaye per esplorare i suoi problemi, il tour finale e la tragica relazione con suo padre, che lo uccise nel 1984. A provare a realizzare un film su Marvin Gaye sono stati in molti in passato, come Cameron Crowe, la star de I Soprano James Gandolfini e Lenny Kravitz, ma nessuno aveva mai ricevuto il permesso dagli esecutori testamentari del patrimonio del cantante. In What's Going On, invece, Dr. Dre potrà disporre anche della musica originale del leggendario artista soul.