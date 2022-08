Dr. Dre e il suo aneurisma cerebrale: 'I medici mi hanno dato per spacciato'

Esperienza terribile per Dr. Dre, storico rapper e produttore di Eminem, scampato per miracolo a un aneurisma cerebrale che l'ha portato a un passo dalla morte. L'artista è tornato con la memoria alla recente diagnosi, quando i medici hanno mandato i suoi cari a dargli gli ultimi addii perché lo credevano a un passo dalla morte.

Il 2021 è stato un anno pessimo per molti, considerati gli strascichi della pandemia da Covid-19. Ma per qualcuno è andata peggio che ad altri, anche se le sue condizioni di salute non sono dipese dal virus in questione. Dr. Dre è tornato con la memoria a un aneurisma cerebrale che l’ha colpito diversi mesi fa e per il quale venne portato con urgenza in ospedale. Valutate le sue condizioni, i medici credevano non ci fosse più nulla da fare.

Racconta il rapper nel podcast Workout the Doubt: "Sono stato portato all'ospedale Cedars-Sinai e non hanno permesso a nessuno di salire, né visitatori o amici strettio, a causa del COVID. Ma poi hanno permesso alla mia famiglia di entrare. Ho scoperto più tardi che li hanno chiamati in modo che potessero dare i loro ultimi addii perché pensavano che fossi ormai spacciato. Nelle due settimane successive, a causa di quello che stava succedendo nel mio cervello, hanno dovuto svegliarmi ogni ora per fare i test: toccare il naso, strofinare il tallone e il polpaccio e tutto il resto”.

Dr. Dre ha anche parlato della riabilitazione ancora in corso: “Ora mi sento bene, sto solo seguendo la procedura e posso farlo da casa. Qualcuno potrebbe dire che ne sono uscito un più forte che mai. Grazie alla mia famiglia, ai miei amici e ai miei fan per il loro interesse e gli auguri. Sto andando alla grande e sto ricevendo cure eccellenti dal mio team medico. Un grido a tutti i grandi professionisti medici di Cedars”.

Ora il rapper dovrebbe essere più attivo che mai, visto le ultime che lo davano al lavoro sulla colonna sonora di GTA 6, nonostante di recente abbia ammesso di aver considerato a lungo i videogiochi come “una cosa da bambini”. Qui per leggere le ultime dichiarazioni di Dr Dre in merito.