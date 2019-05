Dowton Abbey: ecco il poster ufficiale in attesa del primo trailer

In attesa del trailer ufficiale di Downton Abbey, mostrato in anteprima al CinemaCon e in arrivo finalmente nelle prossime ore, possiamo mostrarvi un nuovo poster per l'atteso film dell'acclamata serie televisiva britannica.

L'immagine, che come al solito potete trovare in calce all'articolo, mostra tutti i protagonisti riuniti per uno scatto celebrativo effettuato, si intuisce, prima di una festa.

Vi ricordiamo che il film di Downton Abbey arriverà nei cinema italiani dal 24 ottobre prossimo. La storia proseguirà il racconto che era rimasto in sospeso alla fine della serie televisiva, riportando i fan del pluripremiato show britannico fra le mura eleganti della tenuta della famiglia Crawley.

Il cast include gli storici membri della serie Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan , Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Penelope Wilton e Maggie Smith. Le new entry che allargheranno il roster dell'aristocratico mondo creato da Julian Fellowes sono invece Imelda Staunton, Geraldine James, Simon Jones, David Haig, Tuppence Middleton, Kate Phillips, e Stephen Campbell Moore.

Per altre informazioni sull'atteso film, vi rimandiamo ai character poster di Downton Abbey. Inoltre, vi ricordiamo che Dan Stevens non ci sarà: lo stimato attore lo ha confermato in una recente intervista.