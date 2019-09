Downton Abbey: ci sarà anche un sequel? I produttori hanno già alcune idee...

Il film dedicato a Downton Abbey approderà nelle sale italiane a partire dal prossimo 24 ottobre, ma già tra i produttori serpeggia l'idea per un possibile sequel, con alcune idee che sarebbero già state avanzate.

Come certamente saprete, Downton Abbey è lo show televisivo che detiene il record di nomination ai prestigiosi Emmy Awards, ben 69, riuscendone a vincerne addirittura 15 e adesso sta puntando dritto all'Oscar con il film sequel in arrivo a ottobre nelle sale. Il film, che ruoterà attorno alla visita del Re e della Regina a Downton Abbey, vedrà tornare l'intero cast originale della serie, così come il creatore Julian Fellows (già Premio Oscar per Gosford Park) e il produttore esecutivo Gareth Neame.

Finora ci si era riferiti alla pellicola indicandola come "una logica conclusione degli eventi", ma adesso la parola sequel sta girando insistentemente tra gli addetti ai lavori. Lo stesso Neame si è detto "aperto a un secondo film", aggiungendo: "Non credo se ne possa parlare concretamente prima di vedere i risultati di questo film, dopodiché sono sicuro ci saranno delle discussioni in merito, anche se non posso proprio prevedere come andranno a finire".

Non ci resta che attendere impazienti l'uscita del film di Downton Abbey, le cui prevendite hanno già superato quelle di C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino. "Le vendite del primo giorno sono tra le migliori che abbiamo visto per qualsiasi film quest'anno. Senza dubbio, ai fan sono mancati i loro personaggi preferiti e ora sono super entusiasti di rincontrarli nel film in uscita", aveva commentato il direttore di Fandango, Erik Davis a proposito del risultato.