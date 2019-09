Downton Abbey: al Saturday Night Live il trailer parodia con la sorpresa del Joker

Un ottimo riscontro al botteghino sinora er Downton Abbey, il film che si colloca come sequel cinematografico dell'omonima serie tv britannica andata in onda dal 2010 al 2015. Un successo che ha attirato le attenzioni del Saturday Night Live, il popolare show comico della tv americana, che gli ha dedicato un trailer parodia con...il Joker.

Il cast del Saturday Night Live si sostituisce ai protagonisti del film ed entrano nel panico perché non sanno se riusciranno a preparare Downton Abbey in tempo per la visita reale con un preavviso di un anno e mezzo.

Il video contiene anche alcune citazioni come 'L'amato show televisivo ora è un lungometraggio. E si tratta principalmente di pulizia'.

Un video che mostra una sorpresa finale legata a Joker, film che in Italia arriverà nelle sale il 3 ottobre.



Nel cast del film Downton Abbey sono tornati i principali protagonisti dello show, tra cui Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Laura Carmichael e soprattutto Maggie Smith. Distribuito in Italia da Universal, Downton Abbey arriverà nelle sale cinematografiche nostrane a partire dal prossimo 20 ottobre.

Nel ricco cast del film altri attori noti com Jim Carter, Brendan Coyle, Kevin Doyle e Allen Leach.

Julian Fellowes, produttore e sceneggiatore della pellicola, ha di recente aperto uno spiraglio sul possibile ulteriore sequel cinematografico di questo primo film. Pare che i produttori abbiano già alcune idee...